تقدمت النائبة ​بولا يعقوبيان​ بواسطة وكيلها القانوني المحامي لؤي غندور بلائحة جوابية ردا على اللائحة المقدمة من وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في معرض الدعوى التي أقامها ضدها أمام المحكمة الإبتدائيّة الماليّة في ​المتن​، وقد طلبت إدخال وسماع شهادة كل من رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ ورئيسي ​الحكومة​ السابقين ​فؤاد السنيورة​ و​نجيب ميقاتي​ اضافة الى نائب رئيس الحكومة السابق ​اللواء​ عصام أبو جمرا ورئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ وكل من رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ والوزير السابق ​أشرف ريفي​ والوزراء والنواب ​علي حسن خليل​ و​جمال الجراح​ و​هادي حبيش​ و​سامي الجميل​ و​غازي يوسف​ ومحمد عبد الحميد بيضون وفريد هيكل الخازن وأنور الخليل و ياسين جابر و وئام وهّاب وزياد حواط وطوني فرنجيّة وبطرس حرب وهاني قبيسي وشخصيّات أخرى، وذلك لتبيان صحّة التُهم والأقوال التي وجهوها لباسيل في صفقة البواخر بعد أن أنكر الأخير بعض هذه الأقوال وسخف بعضها الآخر زاعما ورود بعضها على صفحات وهمية على مواقع التواصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان تطلب الاستماع لشهادة بري والسنيورة وميقاتي لتبيان صحة اتهامهم لباسيل بصفقة البواخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.