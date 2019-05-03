وزير الداخلية الألماني يدين مظاهرة للنازيين الجدد في شرق البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - برانديس (ألمانيا) - (د ب أ):

أدان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المسيرة التي نظمها الحزب اليميني المتطرف "الطريق الثالث" في مدينة بلاون بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

ووصف الوزير المسيرة التي جرت في إطار مسيرات الأول من مايو بمناسبة يوم العمال العالمي بـ"المخزية".

وقال زيهوفر اليوم الجمعة في مدينة برانديس الألمانية: "لا أريد أن أدع أدنى مجالا للشك في أننا لا نريد رؤية مثل هذه الصور، وفي أننا ندينها، وفي أننا سنبذل كافة الجهود المتاحة في دولة حرة لمكافحة اليمين المتطرف".

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وارتدى أنصار الحزب في المسيرة أول أمس الأربعاء في مدينة بلاون قمصانا موحدة، واستخدموا مشاعل حرارية (شماريخ) وقرعوا طبولا وحملوا أعلاما.

ولا يريد زيهوفر التعليق على عدم تدخل السلطات السكسونية في المسيرة، موضحا أنه اعتاد على عدم تقييم أداء سلطات الأمن مطلقا في الحالات الفردية.

وذكر زيهوفر أن الحق في التجمهر يتيح - بحسب معلوماته- فرصا محدودة للغاية لتدخل السلطات، حيث تلغي المحاكم على نحو متكرر الكثير من القرارات المتعلقة بحظر مسيرات على خلفية حرية التجمهر.

كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد أدان أعمال التحريض اليمينية المتطرفة التي شهدتها مدينة بلاون في ولاية سكسونيا شرقي البلاد مؤخرا، محذرا من الاستهانة بخطر اليمين المتطرف في ألمانيا.