أوقاف الوادي تجهز ٤٠٠ مسجد لاستقبال شهر رمضان.. وتوفر مساعدات مالية وغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الشيخ سيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بتجهيز المساجد وساحات الصلاة، وتوفير وتوزيع الأئمة والخطباء لها، بالإضافة إلى وضع خطة برامج اللقاءات والدروس الدينية طوال الشهر.

وأكد عبد المجيد، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، يجري حاليا الانتهاء من فرش وتجهيز ٢٠ مسجد بمراكز المحافظة الخمسة، وفرشهم ب٢٠٠٠ متر سجاد موزعة على هذه المساجد، بالإضافة إلى صرف "شنط رمضانية" ومساعدات عينية علي الحالات المستحقة بالمحافظة، بدعم من وزارة الأوقاف، والذي شمل توزيع ١٠٠ ألف جنيه و١٠ طن مواد غذائية للمستحقين من أبناء المحافظة.

وأشار عبد المجيد، إلي تجهيز ٤٩ مسجد لصلاة التراويح بجزء و٢٤ مسجد لصلاة التهجد و٢٨ مسجد للاعتكاف و٧٢ ساحة لصلاة العيد من إجمالي ٤٠٠ مسجد علي مستوي المحافظة، لافتا إلى تنظيم ٢٠ لقاء فكريا ودينيا عن فقه الصيام وآدابه بالمساجد يوميا عقب صلاة العصر بالتعاون مع وعاظ المنطقة الأزهرية لإحياء فضائل الشهر الكريم.