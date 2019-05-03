22 مايو.. بدء الاختبارات العملية بجامعة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:
قال الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الجمعة، إن الامتحانات العملية لطلاب السنة النهائية بالجامعة ستبدأ في ١١ مايو الجاري والنظرية في ٢٢ من نفس الشهر.
وأكد رحمي استعداد الجامعة لتطبيق نظام التصحيح الإليكتروني للإجابات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستوفر كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بيسر.
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