بالصور.. "أعمال السحر والطلاسم" ترافق الموتى في مقابر بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

نظم عدد من الشباب بمراكز محافظة المنوفية المختلفة، حملات في بعض القرى لتنظيف أرضية وأسطح المقابر مما وصفوها "أعمال السحر المدفونة فيها".

وأشار عددًا من الشباب إلى تعاونهم مع الأهالي خلال الأسبوعين الماضيين لتنظيف ٢٢ موقعًا لمقابر في مختلف قرى المحافظة، ليعثرون على مايقرب من ١٤٣ لفافة صغيرة من القماش والورق "أحجبة لعمل سحر" مدونا بها "طلاسم وأرقام".

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وقال محمد جمال، أحد الشباب المشاركين في الحملة لـ"الخليج 365"فكرة الحملة جاءت بعد تكرار عثور أهالي على أوراق بها طلاسم وكلمات غير مفهومة فسرها البعض على أنها سحر يدفن في المقابر أو يلقى بها إلى جانب انتشار القمامة داخل شوارع في مقابر أشمون".

وأضاف:"اتفقنا أنا ومجموعة من الشباب على تنظيم زيارة أسبوعية لتسوية الطرق وتنظيف المقابر، وأثناء ذلك فوجئ بعضنا بعدد من اللفافات الصغيرة والغريبة من القماش وبعد فتحها تبين أنها أعمال سحر لأشخاص مختلفين".

وأشار إلى أن الشباب اصطحبوا مجموعة من الشيوخ لإبطال مفعول تلك الأعمال والذين فسروا الأمر بأن بعض الأشخاص يريدون الأذى لآخرين فيلجئون إلى هذا الأمر ودفنها بالمقابر حتى يصعب الوصول إيها وفكها، مضيفًا:"الحملة مستمرة أسبوعيًا في كل قرى المحافظة لتطهيرها هذه الأعمال وتسوية الطرق وتنظيف المقابر".