مصدر: السيطرة على حريق مبنى تجاري في حارة اليهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي شب في أحد المباني التجارية بمحيط حارة اليهود بدائرة قسم شرطة الجمالية.

تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد المباني التجارية بجوار كوبري المشاة بمحيط حارة اليهود بدائرة قسم الجمالية، والتهمت النيران الأدوار العليا للمبنى، على الفور تم الدفع بـ 10 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل امتداده للمحال المجاورة للحريق.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه لا يوجد أية حالات وفاة جراء الحريق، وجار حصر الخسائر.