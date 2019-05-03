استقالة وزير العدل القبرصي بعد حالة من الغضب سبب سلسلة جرائم قتل

وكالات- استقال وزير العدل القبرصي اليوم الخميس 2 ماي 2019 وسط غضب عام من أسلوب تعامل الشرطة مع اختفاء أجنبيات وقعن ضحايا فيما يبدو لسفاح لم ترصد الشرطة جرائمه على مدى نحو ثلاثة أعوام.

وعثر على أربع نساء مقتولات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانت جثثهن ملقاة في ثلاثة مواقع غربي العاصمة نيقوسيا. ويجري التحقيق في اختفاء ثلاث أخريات منهن طفلتان في السادسة والثامنة من العمر.

واحتجز ضابط في الجيش يبلغ من العمر 35 عاما تقول الشرطة إنه اعترف بقتل سبع نساء بعد أن تواصل معهن على أحد مواقع المواعدة على الإنترنت.

وقال وزير العدل إيوناس نيكولاو، الذي تشرف وزارته على خدمات الشرطة، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس بعد اجتماع مع الرئيس نيكوس أناستاسياديس "أبلغت رئيس الجمهورية أنني سأستقيل لأسباب حساسة سياسيا".

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وعبر الرئيس في بيان عن "حزنه العميق" لقبول استقالة نيكولاو الذي وصفه بأنه واحد من أقرب مساعديه.

وواجهت الشرطة القبرصية انتقادات شديدة لكيفية تعاملها مع كل حالة في جرائم تبين لاحقا مدى جسامتها عندما عثر سياح بالصدفة يوم 14 أفريل على جثة مقيدة في نفق منجم غمرته مياه الأمطار الغزيرة.

وكانت تلك الضحية هي الفلبينية ماري روز توبورسيو (39 عاما)، وهي الوحيدة التي تعرفت الشرطة على هويتها من النساء الأربع التي تم اكتشاف جثثهن منذ ذلك الحين. وكانت قد اختفت مع ابنتها سييرا البالغة من العمر ست سنوات في مايو أيار من العام الماضي.

وعندما أبلغ ذووها عن اختفائها قالت لهم الشرطة أنها ربما عبرت مع ابنتها الجزء الشمالي من الجزيرة المقسمة.