أعداد غفيرة في آخر جمعة من شعبان بأروقة المسجد النبوي

شهد المسجد النبوي الشريف اليوم أعدادا كبيرة من المصلين في آخر جمعة من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ, حيث امتلأت أروقة المسجد النبوي والساحات الخارجية بأعداد كبيرة من المصلين الذين توافدوا منذ وقت مبكر في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان .

ونفذت جميع الأجهزة الحكومية خططها التشغيلية التي تعتمد على تكامل الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية والصحية والإسعافية والمرورية والأهلية بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية وما حولها من أجل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي وتوفير أفضل الخدمات لهم ما أسهم تنفيذه هذه الخطط

في تسهيل حركتهم وتنقلاتهم وتأمين ما يحتاجون إليه لاسيما في النواحي الأمنية والصحية والغذائية ولتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة للمصلين والزوار الذين تشرفوا بالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك وأن يعينهم على قيامه وصيامه وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.