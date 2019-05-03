أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته.
وقال ماكرون - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في باريس - "لدينا كفاح مشترك ضد الإرهاب والهمجية"، مؤكداأن "المعركة على الإرهاب لم تنته ويجب استكمال المعركة".
وأضاف - خلال المؤتمر الذي بثته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته،
وأعرب ماكرون عن رغبة بلاده في أن "يترأس العراق إلى جانبنا الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول دعم ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد - خلال المؤتمر ذاته - أنه ما زال هناك خلايا نائمة لتنظيم "داعش"، لافتا إلى أهمية الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: فرنسا تقف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.