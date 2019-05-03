ماكرون: فرنسا تقف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته.

وقال ماكرون - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في باريس - "لدينا كفاح مشترك ضد الإرهاب والهمجية"، مؤكدا

أن "المعركة على الإرهاب لم تنته ويجب استكمال المعركة".وأضاف - خلال المؤتمر الذي بثته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته،وستدعم العراق سياسيا وماليا".وأعرب ماكرون عن رغبة بلاده في أن "يترأس العراق إلى جانبنا الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول دعم ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط".وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد - خلال المؤتمر ذاته - أنه ما زال هناك خلايا نائمة لتنظيم "داعش"، لافتا إلى أهمية الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد.