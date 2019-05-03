ألقت مروحيات النظام السوري المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق متفرقة في ريفي حماة وإدلب، في إطار الاستهداف الجوي الأعنف المتواصل في يومه الرابع. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.
وارتفع إلى 68 عدد البراميل التي جرى إلقاؤها منذ صباح اليوم، لتخلف مزيدا من الخسائر البشرية، حيث قتل مواطنان أحدهما في احسم والآخر في الهبيط.
على صعيد، متصل شنت طائرات النظام ما لا يقل عن 5 غارات جويةمستهدفة أماكن في بلدة الهبيط، بالتزامن مع عمليات قصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدة.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 38 على الأقل عدد الذين وقتلوا منذ الـ 30 من شهر نيسان الفائت.
ووثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من 15 فبراير 2019 وحتى اليوم الثاني من شهر مايو،
كانت هذه تفاصيل خبر نظام الأسد يواصل القصف.. 70 برميلًا متفجرًا باليوم الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.