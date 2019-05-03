كوريا الجنوبية توجه الجيش بتخفيض حدة التوتر مع الجارة الشمالية

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قادة الجيش اليوم /الجمعة/ بالاستمرار في جهودهم لتخفيف حدة التوتر وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدفاعية ذات الصلة والموقعة مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي "البيت الأزرق" بيانا جاء فيه أن الرئيس أصدر أوامره بعد تلقيه تقريرًا من وزير الدفاع "جونج كيونج-دو" ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "بارك هان-كي" بالإضافة

إلى كبار قادة الجيش والقوات البحرية والجوية في لقاء بالمجمع الرئاسي، وعقد اللقاء بعد حوالي 3 أسابيع من استبدال مون لرؤساء الجيش والقوات الجوية والبحرية في تعديل دوري لكبار الضباط.وقال البيت الأزرق إن المسؤولين العسكريين أطلعوا مون على خططهم للقيام "بدفعة نشطة ومكثفة" من أجل انتقال عملية "التحكم في العمليات في زمن الحرب(OPCON)" القائمة على الأوضاع من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية بناء على التحالف القوي بين البلدين.وشدد مون على أهمية "المشاورات الوثيقة" بين الحلفاء والآثار الإيجابية التي قد تعود على القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية من خلال انتقال التحكم في العمليات.كما طالب الرئيس المسؤولين العسكريين باتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة في مجال الدفاع تبعا للتغير السريع للظروف الأمنية الإقليمية.ولم يقدم البيت الأزرق تفاصيل إضافية حول مسألة نقل التحكم في العمليات والاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين، كما أنه لم يخطر وسائل الإعلام مسبقا حول اجتماع الرئيس مع القادة العسكريين.