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الشرطة الألمانية تطالب بقواعد قانونية واضحة للتصدي للمنصات الإجرامية الإلكترونية

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طالب رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش، بتجريم قانوني واضح لأصحاب المنصات الإلكترونية الإجرامية.

وقال مونش اليوم الجمعة في مدينة فيسبادن الألمانية: "ما نتمناه هو وضع قاعدة قانونية واضحة"، مضيفاً أن هناك مقترحاً من أجل هذا الغرض، لكنه لم يُطبق حتى الآن"، مشدداً على ضرورة "مواكبة التطور المجتمعي".

ونجحت السلطات الألمانية عبر تعاون دولي في تفكيك منصة إجرامية على الإنترنت تحت اسم "وول ستريت ماركت".

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وتم القبض في ألمانيا على ثلاثة أفراد يُشتبه في إدارتهم لهذه المنصة. وتُجري السلطات تحقيقات ضد المشتبه بهم بتهمة إتاحة الفرصة لتسليم غير مصرح به لعقاقير مخدرة. والعقوبة المحتملة لهذه الجريمة هي السجن لمدة تتراوح بين عام و 15 عاماً.

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