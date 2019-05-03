وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يجريان محادثات مباشرة الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إنه سيجري محادثات مباشرة مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في فنلندا الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الوزير الروسي.

كما نقلت الوكالة عن سيرجي ريابكوف نائب الوزير قوله إنه جرى تأكيد عقد المحادثات، وإنها ستجرى على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والذي من المقرر عقده في روفانييمي يومي 6 و7 مايو الحالي.

يأتي الاجتماع، الذي سيكون ثاني لقاء مباشر بين لافروف وبومبيو، وسط توترات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الطرق المختلفة للدولتين في التعامل مع أزمة سياسية تعصف بفنزويلا.

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