كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ثلاثة مسلحين حتفهم إثر اندلاع اشتباكات اليوم الجمعة مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "شوبيان" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن مسئول بالشرطة الهندية قوله إن قوات الأمن شنت عملية تطويق وبحث في إحدى المناطق بمقاطعة "شوبيان"، مما أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين هذه القوات ومجموعة من المسلحين ، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

Advertisements

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".