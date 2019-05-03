كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة قتلى مجزرة المسجدين في نيوزيلندا إلى 51 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية في 15 مارس الماضي إلى 51 شخصا، بعد وفاة مواطن تركي مصاب جراء الاعتداء متأثرا بجروحه.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الخميس، على حسابه في "تويتر"، وفاة المواطن التركي زكريا تويان (46 عاما)، وهو أب لطفلين وكان يخضع للعلاج في قسم العناية المشددة بمشفى كرايست تشيرتش.

وأصبح تويان ثالث مواطن تركي يقتل بهذه العملية الإرهابية التي قام بها رجل أسترالي عنصري.

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وقدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعازيها إلى أسرة الراحل والشعب التركي عموما، موضحة أن تويان أصيب بجروح بليغة جراء الهجوم على مسجد النور ولم يستطع الأطباء إنقاذ حياته رغم جهودهم.

وأكدت أرديرن أن تويان أصبح ثاني مصاب جراء الاعتداء توفي في المشفى، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص لا يزالون بالمشفى في وضع مستقر.

وقال يحيى تويان، شقيق الراحل زكريا تويان، في حديث إلى وكالة "الأناضول"، إن شقيقه توفي عقب خضوعه لعملية جراحية في المشفى، موضحا أن الأطباء لم يتمكنوا من وقف النزيف.