كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الحزام الأمني باليمن يؤكد استمرار سيطرته على مدينة قعطبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المكتب الإعلامي لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع باليمن مساء أمس الخميس بياناً أكد فيه استمرار سيطرته على مدينة قعطبة شمال المحافظة.

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وقال البيان الصادر عن قوات الحزام الأمني بالضالع، بحسب موقع "عدن تايم" اليمني، إن "قواتنا تسيطر بشكل كامل على قعطبه وما وراء قعطبه، ولا تزال المعركة مستمرة ، ومع وصول تعزيزات كتيبة الصاعقة توسعت رقعة الهجوم على مواقع مليشيات الحوثي، وخفت حدة المواجهات بعد منتصف الليل بعد ما وصلت ذروتها في التاسعه مساء".

ونفى المكتب الاعلامي نفياً قاطعاً الشائعات والأخبار المغلوطة التي تحدثت عن سقوط بعض المواقع بيد الميليشيات الحوثية.