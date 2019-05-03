كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: "محمد" الإسم الأكثر شعبية للمواليد فى برلين 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة اللغة الألمانية، أنّ إسم "محمد" كان الإسم الأول والأكثر شعبية بين المواليد في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي 2018، متفوقاً على "لويس".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الجمعة، أضافت الرابطة أن الاسم كان من بين أكثر 10 أسماء شعبية في 6 ولايات من أصل 16 ولاية.

وفضلاً عن العاصمة برلين، كان "محمد" بين صدارة قمة القائمة في برلين وهامبورج وشمال الراين وستفاليا وسارلاند وهيسن وفقاً لإحصائيات عام 2018.

ووفقاً للمصدر، أنّه في ألمانيا ككلّ، احتل "محمد" المرتبة 24 في القائمة، بإضافة التهجئة المختلفة للإسم العربى، وفي برلين قفز من المركز السادس إلى المركز الأول كإسم المواليد الذكور الأكثر شعبية، متقدماً على "لويس وإميل".

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وقال المدير الإداري للجمعية أندريا إويلز سابقًا، إنّ تفوق إسم محمد يرجع بالطبع لموجة الهجرة".

كما ذكرت إويلز، العام الماضي، أن "محمد" قد يدخل أسماء الأطفال العشرة الأكثر شعبية في البلاد بحلول عام 2021 أو 2022.

بينما كان "بن" الاسم الأول الأكثر شعبية للأولاد في جميع أنحاء البلاد، بينما جاءت إيما على رأس قائمة الفتيات.

كما جائت أسماء "بول، ليون، نوح، ولويس، أو لويس، في المرتبة الأعلى من حيث المرتبة بين أبناء الآباء فى جميع أنحاء العالم، يليهم جوناس ، إلياس ، هنري أو هنري ، فيليكس ، ولوكاس أو لوكاس.

وبالنسبة للفتيات، كانت "هنا" هي الثانية الأكثر شعبية، تليها ميا، صوفيا أو صوفيا، وإميليا.