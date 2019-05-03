كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي: فيديو البغدادي الأخير يؤكد استمرار خطر داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، أن خطر داعش لا يزال قائماً.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من باريس: لا يزال هناك خلايا نائمة كثيرة لداعش بالعراق

إلى ذلك، أكد أن العمل الاستخباراتي نجح بإحباط معظم العمليات الإرهابية استباقياً.

يذكر أن العراق لا يزال يشهد في عدد من المناطق هجمات إرهابية تستهدف القوى الأمنية، أو حتى خطف مواطنين، وتصفيتهم.

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إلى ذلك، أشار عبد المهدي إلى تحسن الوضع السياسي والأمني في العراق.

يشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس تأتي في إطار تعاون مشترك لوضع "خريطة طريق استراتيجية جديدة" تحدد إطار العلاقات بين فرنسا والعراق، خصوصاً في المجالين العسكري والاقتصادي.

وكانت مصادر مطلعة أفادت في وقت سابق بأن خريطة الطريق هذه ستوقع مساء الخميس خلال مأدبة عشاء بين رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على أن يكشف مضمونها قبل غداء عمل في قصر الإليزيه بين عبد المهدي والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتتضمن خريطة الطريق بحسب المصادر، شقاً عسكرياً يشمل تعزيزاً لعدد الجنود الفرنسيين الذين يدربون نظراءهم العراقيين، فضلاً عن قضية المتطرفين الأجانب، وبينهم فرنسيون، الذين يحتجزهم العراق، بالإضافة إلى مسائل اقتصادية.