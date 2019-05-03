يخوض فريق الوداد البيضاوي، اليوم الجمعة، آخر حصة تدربية له، على أرضية ملعب “لوكاس موريب ستاديوم” مسرح المباراة المصيرية، التي ستجمعه يوم غد السبت، بماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، برسم إياب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.
ويهدف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الفريق الأحمر، من خلال هذه الحصة التدريبية الأخيرة، وضع آخر لمساته على توليفة الفريق، ثم الاستئناس بأرضية الملعب، الذي سيحتضن المواجهة، حتى يكون الفريق في أتم جاهزيته للنزال.
وسيكون ممثل وأمل الكرة المغربية الوحيد في التتويج بأغلى المنافسات القارية، مطالبا، يوم غد السبت، بالعودة بالتعادل على الأقل من العاصمة الجنوب إفريقية، بريطوريا، من أجل خطف بطاقة العبور للمباراة النهائية، مع العلم أن لقاء الذهاب في الرباط، كان قد انتهى لصالح الوداد بهدفين لهدف واحد.
جدير ذكره، أن الفريق المغربي سيخوض هذه المواجهة باللون الأبيض، على أن يلعب صنداونز باللون الأصفر.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يخوض آخر حصة إعدادية استعدادا لصانداونز ويدخل المواجهة بهذا القميص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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