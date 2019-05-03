متجر “Krys” في البيضاء يُطلق نظارات ” Balenciaga” العالمية -صور

كشف متجر “Krys” في الدار البيضاء، أمس الخميس، عن التصاميم الجديدة الخاصة بالعلامة التجارية العالمية ” Balenciaga”.

واعتمدت ” بالنسياغا” في تصاميمها الجديدة للنظارات على أحجام مختلفة، بين الصغير جدا والكبير، مع تصاميم حديثة لعاشقي الموضة و”فاشن”.

وتم افتتاح أول متجر لـ”كريس” في المغرب قبل 6 سنوات، البداية كانت في مركز أنفا بلاص، والثاني في المثلث الذهبي، والمتجر الثالث في مركز مارينا للتسوق، الذي افتتح أبوابه أمام المواطنين الشهر الماضي.

وتسعى المحلات المذكورة إلى افتتاح ثلاثة متاجر أخرى في حدود سنة 2021، ليصل المجموع إلى 6 محلات في العاصمة الاقتصادية.