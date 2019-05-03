شكرا لقرائتكم خبر عن دول إسلامية تُشكل لجاناً لتحري هلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:



دعت جهات رسمية في عدد من الدول الإسلامية لتحري هلال رمضان خلال يومي السبت والأحد المقبلين.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عبر المحكمة العليا تحري هلال شهر رمضان يوم السبت.

وبحسب وكالات أنباء رسمية أخرى، فإن عدداً من الدول الأخرى لن تتحرى الهلال سوى يوم الأحد فقط، ومن بينها إندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وسلطنة عمان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

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في حين أشار البيان الرسمي لدول أخرى إلى أن تحري الهلال سيكون يوم السبت فقط، ومن هذه الدول البحرين والكويت ولبنان وقطر.

وذكر بيان عن “مركز الفلك الدولي” أن رؤية الهلال مساء يوم السبت ستكون صعبة نظرياً، لعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب شمس يوم السبت.

وتابع البيان، أن يوم الأحد سيكون سانحاً لرؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي ولكن بصعوبة.

وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك ما عدا في بعض الدول الإسلامية من بينها باكستان والدول القريبة منها تبعاً لمكان تواجد القمر بالنسبة إلى مكانها الجغرافي.