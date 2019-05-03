الشرطة البريطانية تطوق جزءا من وسط مدينة مانشستر بعد العثور على جسم مشبوه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشرطة البريطانية - أرشيفية

قالت متحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر، الجمعة، إن الشرطة طوقت جزءا من وسط المدينة الواقعة بشمال إنجلترا بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب. وأوضحت المتحدثة أن الشرطة احتجزت شابا عمره 26 عاما وأنها تباشر التحقيقات حاليا.

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