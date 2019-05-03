مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي بمحافظة صلاح الدين العراقية

قتل شخص وأصيب 4 آخرون، الجمعة، في هجوم إرهابي نفذه عناصر من تنظيم داعش شمالي العراق.

وقال مصدر أمني، طبقا لوكالة أنباء الإعلام العراقي، إن مدنيا قتل وأصيب أربعة آخرون إثر إطلاق النار على سيارة مدنية من قبل داعش الإرهابي في المسافة الواقعة بين قريتي كنيطرة ولزاكة بقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وأشار إلى أن الإرهابيين يتخذون من الجزرات الوسطية الواقعة في نهر دجلة قرب تلك المنطقة ملاذا لهم، فيما يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية كلما كانت الفرصة متاحة.

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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، مؤخرا، مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش، في قصف لطيران الجيش بمحافظة صلاح الدين.

وقال الإعلام الأمني، في بيان، إن طيران الجيش يوجه ضربة جوية أسفرت عن إغراق زورقين اثنين وتدمير وكر ونفق وقتل وإصابة مجموعة من عناصر داعش في منطقة البو حمود غرب جزيرة سامراء.

وينفذ تنظيم داعش بين فترة وأخرى هجمات إرهابية تستهدف المناطق الآمنة التي تم تحريرها من سيطرته؛ حيث يستهدف بتلك العمليات المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.





وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قد أعلن، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل الأراضي من سيطرة "داعش"، وطي صفحة التنظيم من تاريخ البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يريد إرباك المنطقة، محذرا من أي "انحراف" في محاربة هذا التنظيم الإرهابي.