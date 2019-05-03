انت الان تتابع الإفراج عن متهمة باغتيال الأخ غير الشقيق لكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيم كوريا الشمالية

أفرجت السلطات الماليزية عن شابة فيتنامية، بعد اعتقالها بتهمة المشاركة في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في عام 2017، وذلك بعدما أسقطت عنها تهمة القتل، وأدانتها بتهمة التسبب بجروح، بحسب ما أفاد محاميها. ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن المحامي هشام تيه-بوه-تيك، قوله إن موكّلته دوان ثي-هونج، التى تبلغ من العمر 30 عامًا، خرجت من سجنها الواقع قرب العاصمة كوالالمبور قرابة الساعة السابعة والثلث صباحا، «23:20 بتوقيت جرينتش، الخميس».

وكانت النيابة العامة الماليزية التي تعرضت لضغوط من الدبلوماسية الفيتنامية أسقطت في الأول من أبريل عن الشابة تهمة القتل ووجّهت إليها تهمة جديدة هي التسبّب بجروح بواسطة سلاح خطر.وعلى الإثر أقرّت المتّهمة بذنبها بالتهمة الجديدة ليحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر تم تخفيضها لاحقا بدعوى حسن السلوك

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