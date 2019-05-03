ارتفاع حصيلة هجوم المسجدين في نيوزيلندا

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أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا

ارتفعت حصيلة الاعتداءين ضد مسجدين في كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، في 15 مارس، إلى 51 قتيلا، بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 46 عاما متأثّرا بجروحه، وفق ما أعلنت الشرطة النيوزيلندية، الخميس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الشرطة إن «الرجل كان في وضع حرج في أحد مستشفيات كرايست تشيرش منذ الاعتداء الإرهابي»، مشيرة إلى أنه توفي، مساء الخميس، وأن عائلته طلبت عدم كشف هويته. وكان الرجل قد أصيب خلال أدائه الصلاة في مسجد النور وسط المدينة الذي قُتل فيه العشرات جراء رصاص أطلقه المتطرف الأسترالي برينتون تارينت.

وعثرت الشرطة النيوزيلندية، الثلاثاء، على ما تشتبه في أنه قنبلة وكذلك على ذخائر في أرض خلاء في كرايست تشرش التي لا تزال في حالة استنفار. وكانت شرطة نيوزيلندا، قد قالت إن المتهم الأسترالي سيواجه 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل. وأضافت الشرطة في بيان: «لا تزال هناك اتهامات أخرى قيد البحث». وكان