عشرات القتلى خلال مواجهات عرقية في إثيوبيا

اسماء السيد - اديس ابابا: قتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية في ولاية امهرة شمال اثيوبيا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي الجمعة، واصفا الهجمات بأنها انتقام لأعمال عنف سابقة.

وصرح غيليتا هايلو مدير الاتصالات في ولاية بنيشانغول غوموز المجاورة لوكالة فرانس برس "لا تزال عمليات البحث والانقاذ مستمرة للعثور على الضحايا والناجين من هجوم الاثنين، ولكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات".

ولم يكشف عن العدد المحدد للقتلى، إلا أنه قال ان اكثر من 80 شخصا أصيبوا في الهجوم على اتنية غوموز في الولاية، كما لجأ 90 آخرين إلى مدرسة محلية.

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ولم تحدد هويات المسلحين، إلا أن غيليتا قال ان الهجمات هي على ما يبدو انتقام لمقتل 21 شخصا على الأقل في اشتباكات منفصلة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية بين اتنيتي غوموز وامهرة في ولاية بنيشانغول غوموز.

كما أضرمت النار في منازل في اعمال العنف التي قال مسؤولون محليون انها بدأت بخلاف بين عاملين.

وتنتشر الاشتباكات الاتنية التي عادة ما تشعلها خلافات على الأراضي، في اثيوبيا التي زاد فيها ارتفاع عدد السكان الضغوط على الاراضي الزراعية والمراعي في البلد الذي يعاني من انقسامات اتنية شديدة.