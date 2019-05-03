اليوم السابع - كتب زكى القاضى

احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طرازs43 " 209 /1400 "، والذى يأتى استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية فى العالم، وبما يساهم فى تطوير قدرات التسليح البحرى ويدعم جهود الدولة المصرية فى تأمين سواحلها.

حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة، والتى تم بنائها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية ، بما يعكس عمق علاقات التعاون...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة المصرية الثالثة وانضمامها للبحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.