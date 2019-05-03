أعلن مدير الاتصالات في ولاية بني شانغول في أثيوبيا غيليتا هايلو، عن مقتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية في ولاية امهرة شمال اثيوبيا، واصفا الهجمات بأنها انتقام لأعمال عنف سابقة.
وأكد في حديث لوكالة "فرانس برس" أنه "لا تزال عمليات البحث والانقاذ مستمرة للعثور على الضحايا والناجين من هجوم الاثنين، ولكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات".
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات القتلى خلال مواجهات عرقية في إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.