عشرات القتلى خلال مواجهات عرقية في إثيوبيا

أعلن مدير الاتصالات في ولاية بني شانغول في ​أثيوبيا​ غيليتا هايلو، عن مقتل عشرات المدنيين في ​اشتباكات​ عرقية في ولاية امهرة شمال ​اثيوبيا​، واصفا الهجمات بأنها انتقام لأعمال عنف سابقة.

وأكد في حديث لوكالة "فرانس برس" أنه "لا تزال عمليات البحث والانقاذ مستمرة للعثور على الضحايا والناجين من هجوم الاثنين، ولكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات".