وزير داخلية إيطاليا: على الأوروبيين منع قيام خلافة اسلامية في القارة

دعا وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ​ماتيو سالفيني​ الأوروبيين الى "دعم الأحزاب اليمينية بغية "منع قيام خلافة إسلامية" في القارة العجوز". ودعا سالفيني أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في بودابست مع رئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور أوربان​، دعا الناخبين الأوروبيين إلى الإدلاء بأصواتهم للأحزاب اليمينية في ​انتخابات​ ​البرلمان الأوروبي​ المقبلة في 26 مايو الجاري، محذرا من أن انتخاب قيادة يسارية للبرلمان الأوروبي سيؤدي إلى قيام هذه "الخلافة" المزعومة، لافتاً الى أنه "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل إنقاذ قارتنا".

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