لفت وزير ​العمال​ ​كميل أبو سليمان​في تصريح له قبيل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمناقشة ​الموازنة​ إلى أنه "في البند المتعلق ب​الضمان​ الإجتماعي في الموازنة، انا من أمثل الضمان وليس الدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان من السراي: أمثل الضمان لا الدولة في البند المتعلق بالضمان الإجتماعي بالموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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