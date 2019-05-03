قاسم: "حزب الله" لم يبدِ رأيه في الموازنة اعلاميا حتى لا يوتر الناس

لفت نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​الشيخ نعيم قاسم​ الى أن "​الحكومة​ اليوم تناقش ​الموازنة​ وقبل ذلك كانت تناقش ​خطة الكهرباء​، وقد لاحظتم أن حزب الله لم يبدِ رأيه في خطة الكهرباء على المستوى الإعلامي، ولم يبدِ رأيه في الموازنة على المستوى الإعلامي أي لم يدخل في سجالات ليبيِّن للناس أنه شعبي وأنه يحمل لواء المستضعفين والفقراء. لأننا واثقون أن هذه الأفكار التي اقتنعنا بها إذا ناقشناها داخل ​مجلس الوزراء​ وحاولنا أن نتفاهم مع شركائنا في الوطن سنخرج بنتيجة معقولة كما خرجت خطة الكهرباء بنتيجة معقولة من دون أن نوتّر الناس بالرّد والرد المضاد، ومن دون أن نتنافس لنقول للناس أننا نعمل لمصلحتهم والناس يعرفون أننا نعمل لمصلحتهم، ولأننا في الحقيقة نُعدّ عدّتنا الصحيحة ويكون لنا منطقنا الذي يساعد في أن تخرجَ الموازنة متناسبة مع وضعنا وتتقدم بنا إلى الأمام".

وشدد قاسم في كلمة له خلال افتتاح مسجد سيّد المرسلين في بلدة عرمون، على "أننا لسنا من أولئك الذين يستعرضون من أجل الكسب الشعبي، ولسنا من أولئك الذين يُسيئون إلى الآخرين من أجل شد العصب من قِبل الناس، لسنا بحاجة لا لكسبٍ شعبي ولا لشد العصب لأنّ الناس تعرف أننا صادقون معهم وأننا نعمل لمصالحهم وأننا نحمل كفاً نظيفاً في كل مواقعنا"، متمنيا "لو أن كل الأفرقاء السياسية في ​لبنان​ تناقش بهدوء في الغرف المغلقة والأماكن المناسبة حتى ترحم الناس من التوتير الدائم".