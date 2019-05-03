رئيس بلدية الحازمية: نضع امكانيات البلدية في تصرف نقابة المحررين

أكد رئيس ​بلدية الحازمية​ ​جان أسمر​، في كلمة له خلال حفل إحياء اليوم العالمي لحرية ​الصحافة​ في مبنى ​البلدية​ "أننا نضع إمكانيات البلدية في تصرف ​نقابة المحررين​ ونفتخر ان تستضيف هذا الحدث المهم"، مشيرا الى "أننا أردنا ان نكون مكانا للقاء مختلف الثقافات وها نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للصحافة وهو يوم لتشجيع المبادرات لصالح حرية الصحافة وهو مناسبة لتذكير الحكومات بضرورة احترام حرية الكلمة".

ورأى أنه "رغم تراجع الصحافة المكتوبة فهذا لا يعني الغاء الصحافة"، معلنا "أننا نؤيد اقتراح نقيب المحررين ​جوزيف قصيفي بنقل مكتبة النقابة الى مبنى البلدية ورغم تراجع نسبة القراء فلن نستسلم وسنطور مكتبتنا ولن ننيأس ولن نستسلم".