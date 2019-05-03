وقفة اعتراض لموظفي مستشفى جزين الحكومي

نفذ موظفو مستشفى جزين الحكومي وقفة اعتراضية على الأوضاع التي تمر بها المؤسسات العامة بشكل عام والمستشفيات الحكومية بشكل خاص، وذلك التزاما لدعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب العام في جميع المؤسسات العامة والمصالح الخاصة والمستقلة.
وأعرب مدير المستشفى الدكتور شربل مارون مسعد عن "وقوفه الى جانب الموظفين الذين ناشدوا المسؤولين والمراجع المختصة في الدولة تحمل مسؤولياتهم من خلال دفع مستحقات المستشفى المتراكمة عن الفترات السابقة، علما أنه يستحق للموظف رواتب منذ ثلاثة أشهر".
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