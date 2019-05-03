ساعات بعد اعتقال 8 “دواعش”.. ارتفاع عدد أفراد خلية طنجة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، زوال اليوم الجمعة، من إيقاف عنصر آخر للاشتباه في علاقته بأفراد الخلية التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية صباح اليوم بطنجة.

وارتفع عدد المعتقلين إلى 9 متطرفين، بعد اعتقال 8 صباح اليوم، بينهم شقيق مقاتلين في صفوف “داعش” بالساحة السورية العراقية.

وأسفرت عملية الاعتقال عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار “داعش” وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء.

الأبحاث الأولية، حسب المصدر ذاته، تؤكد أن عناصر هذه الخلية الموالين ل”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.