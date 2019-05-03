رئيس جماعة في آسفي يُرسل سائق سيارة للنقل المدرسي إلى المستعجلات بلكمة واحدة

أقدم رئيس جماعة في منطقة “ثلاثاء بوكدرة”، ضواحي مدينة آسفي، صباح أمس الخميس، على توجيه لكمة قوية إلى سائق سيارة للنقل المدرسي، أدخل على إثرها إلى قسم المستعجلات.

ونُقل سائق سيارة النقل المدرسي، الذي زار رئيس الجماعة في مقر عمله، إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية، وأوضحت مصادر مطلعة لـ”اليوم24” أن نشوب خلاف بين الطرفين أفضى إلى عراك بالألفاظ، وأنتهى إلى “لكمة قوية”.

ونقلت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي حلت في مقر الجماعة للبحث في تفاصيل القضية، وإنجاز محضر عن الوقائع، في انتظار الاستماع إلى رئيس الجماعة، وسائق سيارة النقل المدرسي، الذي لايزال يتلقى العلاجات الأولية في قسم المستعجلات بآسفي.