عاجل – الجامعة تنهي رسميا مهام ناصر لاركيط على رأس الإدارة التقنية الوطنية

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا، إنهاء خدمات ناصر لاركيط، المدير التقني الوطني، والذي عمر على رأس الإدارة الوطنية لعدة سنوات، وذلك بعد فشل عدد من المنتخبات الوطنية في مجموعة من المنافسات القارية، بالإضافة إلى الانتقادات الكبيرة التي تطال سياسة التكوين.

وأصدرت الجامعة، قبل قليل، بلاغا رسميا على موقعها الرسمي، تؤكد فيه ” إنهاء خدمات المدير التقني الوطني، ناصر لاركيط”، وذلك بعد ” الاطلاع على نتائج الخبرة والتقييم بشأن عمل الإدارة الوطنية”، والذي أنجزه مكتب دراسات أجنبي، منذ عدة أسابيع.

وجاء في البلاغ نفسه، أنه تقرر أيضا ” إعادة النظر في هيكلة الإدارة التقنية الوطنية لتواكب الأهداف المسطرة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”، و “تكوين لجنة من الخبراء التقنيين لاختيار المدير التقني الوطني الجديد ووضع الاستراتيجية الجديدة للإدارة التقنية الوطنية”.

جدير ذكره، أن عقد ناصر لاركيط مع الجامعة كان قد انتهى متم عام 2018، غير أن جامعة لقجع كانت تنتظر نتائج الخبرة التقنية، وكذا نتائج بعد المنتخبات الوطنية، من أجل إعلان هذا القرار.