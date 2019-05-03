المقارنة بين لوك لمجرد وأمينوكس على “أنستغرام”.. وهكذا تفاعلا مع الأمر !

قارن الجمهور المغربي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بين لوك الفنان سعد لمجرد الجديد، ولوك الفنان أمينوكس في كليب “غانجيبو”.
المقارنة بين لوك لمجرد بلون شعر أشقر، ولوك أمينوكس لم تكن على الصفحات فقط، بل شارك فيها أمينوكس، وخاطب سعد في منشور كتب فيه: “سبقتك كيجاتك الصباغة برو”.
سعد لمجرد رد على أمينوكس: ” وا ماكاين باس أ با أمين.. جاتك حايلة الخوا ديالي”.
وغير لمجرد لون شعره، من أجل تصوير كليب عمل جديد ، في فترة يعيشها بمعنويات مرتفعة بعد تغير تهمته من الاغتصاب إلى الاعتداء الجنسي.
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