في خطوة نادرة.. سعودي يهدي والدة حمد الله صدقة جارية ويحفر لها بئرا في السعودية – فيديو

في خطوة نادرة الحدوث، قرر واحد من مناصري فريق النصر السعودي، يدعى مشعل شطي، حفر بئر واعتباره صدقة جارية في إسم والدة اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، وذلك بعد الأداء الكبير الذي قدمه رفقة الفريق الأصفر.

وقال شطي، في فيديو صوره، إن قيامه بهذه البادرة، جاء من أجل الاعتراف بالعطاء الغزير الذي يقدمه اللاعب من أجل فريقه المفضل، وتسجيله لعدد من الأهداف، وكذا اقتراب قيادته للظفر بلقب دوري المحترفين، ثم ردا للاعتبار لوالدته، التي تعرضت للسب والشتم من طرف عدد من جماهير الأندية المنافسة.

وكان حمد الله قد تعرض لسيل جارف من السب والشتم من قبل عدد من أنصار الأندية المنافسة، وهو الأمر الذي خلق جدلا واسعا في “بلاد الحرمين” وخلف ردود أفعال مستنكرة.