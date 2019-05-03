طمرة: وقفة بلد لنبذ العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك جمع غفير من أهالي مدينة طمرة، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مظاهرة لنبذ العنف تحت شعار" وقفة بلد لنبذ العنف"، وذلك بمبادرة مجموعة "طمرة أهل الخير" والتي انبثقت في أعقاب تفاقم ظاهرة العنف والجريمة في طمرة، بهدف توحيد الجهود والوقوف صفا واحدا لمواجهة العنف المستشري بالمدينة.

وانطلقت مسيرة من دوار القدس في المدينة وصولا إلى دوار الساعة. وردد المشاركون شعارات منددة بظاهرة إطلاق النار، ورفع الأطفال لافتات كُتب عليها نداءات لتوفير الأمن والأمان في المدينة.

Advertisements

وقال رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، لـ"عرب 48" إن "بلدية طمرة تبارك المبادرة الجماهيرية التي انطلقت اليوم لنبذ العنف وظاهرة إطلاق النار"، مؤكدا أن "إدارة البلدية طلبت من الشرطة تحضير برنامج وخطة عمل لوقف ظاهرة العنف وإطلاق النار في المدينة، كذلك سيتم الإعلان عن خطوات قادمة والتي تحتاج لمشاركة الجمهور الطمراوي ودعمه للخطوات التي ستعلن عنها بلدية طمرة".