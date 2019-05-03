انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات الوفاق تصد هجوماً لقوات حفتر وتستعيد مناطق جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 02:46 مساءً - صدت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، ليل الخميس - الجمعة، هجوماً كبيراً، لميليشيات مسلحة تتبع للواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة المطار الدولي السابق بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن سكان محليين، أن منطقة المطار شهدت اشتباكات ضارية، ولكن لم تحقق قوات حفتر أي تقدم أو اختراق في المناطق التي هاجمتها.

وحشدت قوات حفتر، خلال الأسبوع الماضي، مزيداً من المقاتلين والأسلحة الثقيلة على خط المواجهة، لكنها لم تتمكن من اختراق دفاعات قوات موالية للحكومة المعترف بها دولياً عند الضواحي الجنوبية لطرابلس.

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وتمكنت قوات حكومة الوفاق من استعادة عدة مواقع خلال القتال، إضافة إلى إقامتها حواجز، استخدمت في بعضها حاويات شحن، على الطرق الجنوبية حيث تتمركز دبابات وقطع مدفعية، لإعاقة تحركات قوات حفتر.

وشهدت طرابلس، منذ أوائل أبريل الماضي، اعتداءً عسكرياً مع اقتحام "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الماضي، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011 تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).