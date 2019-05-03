انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة بريطانية: سليماني قد يكون رئيس إيران القادم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 02:46 مساءً - نشرت صحيفة "آي" البريطانية مقالاً كتبته رولا خلف، حول تأثير الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأوضاع في إيران.

وبحسب المقال، فإن سياسات ترامب تؤدي إلى تعزيز مكانة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، الذي يكتسب المزيد من القوة والنفوذ بمرور الوقت، ولعله يكون الرئيس القادم للبلاد خلال سنتين.

وتشير رولا خلف إلى أن قاسم سليماني هو "حارس النفوذ الإيراني" في منطقة الشرق الأوسط، وعلاوة على ذلك فإنه إن لم يصبح رئيساً للبلاد في خلال عامين فإنه "سيكون بمثابة صانع الملوك ومن يحدد هوية المرشد الأعلى للثورة، وهو أعلى منصب في الجمهورية الإسلامية".

وأضافت خلف في مقالها: "بالطبع فإن أغلب دول العالم التي تطلعت لفترة ما لاستيعاب إيران، ونزع قدراتها النووية ستلقي باللوم على إدارة ترامب وسيكون لديها الحق في ذلك، بالطبع إيران حالياً ثورية لكن التشدد الأمريكي هو المغذي الرئيسي لتصبح إيران أكثر تطرفاً".

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الكاتبة أشارت إلى أن "الهدف الأساسي للسياسات الأمريكية واضح، وهو إثارة المتاعب الاقتصادية في البلاد لدفع الشعب الإيراني إلى الثورة على النظام الإسلامي والتخلص منه".

الكاتبة ترجح في حال عدم قيام ثورة، أن "تكون هناك مغامرة أكثر حمقاً تتمثل في القيام بعمل عسكري".

المقال أوضح أن الكثير من الإيرانيين "يرفضون سلوك فيلق القدس وسياساته والأموال التي تنفق عليه، لكنهم ينظرون في الوقت نفسه بتقدير كبير لسليماني بصفته قائداً بطلاً أبقى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بعيداً عن بلادهم، وينتظرون منه أن يكون أول خط دفاع عنها أمام أي هجوم أمريكي".

وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل الماضي، الدول التي تشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو، وإلا فستواجه احتمال فرض عقوبات عليها، مشددة على أنها تسعى إلى تصفير صادرات إيران النفطية.