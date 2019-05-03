اخبار العالم

مقتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعمال عنف في شمال إثيوبيا - أرشيفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعمال عنف في شمال إثيوبيا - أرشيفية

قال مسؤول محلي، الجمعة، إن عشرات المدنيين قتلوا في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرا شمال إثيوبيا، واصفا الهجمات بأنها انتقام لأعمال عنف سابقة.

وصرح غيليتا هايلو مدير الاتصالات في ولاية بني شانجول المجاورة، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الضحايا والناجين من هجوم وقع يوم الإثنين الماضي، لكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات". 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا