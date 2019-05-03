القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعمال عنف في شمال إثيوبيا - أرشيفية
قال مسؤول محلي، الجمعة، إن عشرات المدنيين قتلوا في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرا شمال إثيوبيا، واصفا الهجمات بأنها انتقام لأعمال عنف سابقة.
وصرح غيليتا هايلو مدير الاتصالات في ولاية بني شانجول المجاورة، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الضحايا والناجين من هجوم وقع يوم الإثنين الماضي، لكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.