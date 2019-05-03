مقتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا

قال مسؤول محلي، الجمعة، إن عشرات المدنيين قتلوا في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرا شمال إثيوبيا، واصفا الهجمات بأنها انتقام لأعمال عنف سابقة.

وصرح غيليتا هايلو مدير الاتصالات في ولاية بني شانجول المجاورة، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الضحايا والناجين من هجوم وقع يوم الإثنين الماضي، لكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات".

