وزيرا خارجية أمريكا وروسيا يجتمعان بفنلندا الإثنين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه سيجري محادثات مباشرة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في فنلندا الأسبوع المقبل.



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إنه جرى تأكيد عقد المحادثات، وإنها ستُجرى على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والذي من المقرر عقده في روفانييمي يومي 6 و7 من مايو/أيار الجاري.

ويأتي الاجتماع، الذي سيكون ثاني لقاء مباشر بين لافروف وبومبيو، وسط توترات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الطرق المختلفة للدولتين في التعامل مع أزمة سياسية تعصف بفنزويلا.