إيران تتأهب للحرب: سنمرغ أنف العدو في «الخليج»

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"عيشوا ليلة الهجوم وتمرنوا دوما على لعبة الحرب"، تلك الكلمات كانت ملخص دعوة القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، إلى جميع القوات المسلحة في إيران للتأهب إلى الحرب. "موسوي"، قال في كلمة ألقاها، أمس الأربعاء خلال اجتماع للوحدات الأساسية والمستقلة للقوة البرية: "على جميع قواتنا ووحداتنا أن تكون في أقصى حالات الجاهزية والقدرات الدفاعية". وأضاف موسوي: "تهديدات الأعداء اليوم جادة، وبالطبع هذه التهديدات في بدايتها لن تكون برية، ولكن مع ذلك، لا بد من أن تحافظ القوة البرية على جاهزيتها، علما بأنها محور كل العمليات".

وجاءت هذه الدعوة بعد أن حثّ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أمس، قوات بلاده على عرض قدراتها العسكرية أمام "العدو". وقال خامنئي: "العدو لا يكشف عن استعدادات عسكرية للحرب، لكن ينبغي على الشعب الإيراني أن يستعرض قدراته الحربية". أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية،

وجاءت هذه الدعوة بعد أن حثّ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أمس، قوات بلاده على عرض قدراتها العسكرية أمام "العدو". وقال خامنئي: "العدو لا يكشف عن استعدادات عسكرية للحرب، لكن ينبغي على الشعب الإيراني أن يستعرض قدراته الحربية". Advertisements أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد حبيب الله سياري، أن بلاده ستقف في وجه أي تهديد أو أطماع للأعداء. من جهته، شدد سياري، في تصريحات اليوم، على أن "الخليج الفارسي يحظى بأهمية بالغة لدرجة أن دول العالم تحرص على الوجود فيه إلا أن التاريخ أثبت أننا سنقف دوما بوجه أطماع الأعداء" وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية. وقال سياري إن "اسم الخليج الفارسي سيبقى خليجا فارسيا ونمرغ أنف الأعداء". اقرأ أيضا: ضربة جديدة.. كيف ستواجه طهران تصفير النفط الإيراني؟

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