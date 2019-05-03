شكرا لقرائتكم ليبيا.. 60 جثة في مستشفى السبيعة بعد انسحاب قوات الوفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما زالت اشتباكات ضارية مستمرة في ليبيا، الجمعة، بين الجيش الليبي وتشكيلات "الوفاق"، في إطار معركة السيطرة على طرابلس، فيما شهدت ليلة أمس أشد المواجهات.

هذا وعثر الجيش الليبي، على أكثر من 60 جثة في مستشفى السبيعة بعد انسحاب قوات الوفاق.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن في وقت سابق السيطرة على منطقة السبيعة بالكامل.

واستهدف طيران الجيش الليبي مخازن الذخيرة، وتجمعات الميليشيات في منطقة صلاح الدين وتاجرراء والكريمية.

وقال سكان إن قتالا ضاريا استعر مساء أمس وحتى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة في منطقة المطار الدولي السابق، لكن الوضع على جبهة القتال لم يشهد تغييرا يذكر.

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وتقول مصادر عسكرية إن الجيش الوطني الليبي يدفع بقوات وعتاد إلى غريان من خلال طريق يبدأ من بنغازي، المدينة الرئيسية في شرق ليبيا، أو عبر القاعدة الجوية المركزية في الجفرة بوسط البلاد.

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" في ليبيا بوقوع اشتباكاتٍ عنيفة بين قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر والكتائب الموالية لحكومة الوفاق في العزيزية.

هذا وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، منذ أن أطلق الجيش الوطني الليبي في الرابع من إبريل الماضي عملية عسكرية بهدف الدخول إلى العاصمة طرابلس.

55 ألف نازح

إلى ذلك، ارتفع عدد النازحين في ليبيا إلى 55 ألف نازح، بحسب ما أعلنته حكومة "الوفاق"، وذلك بسبب المعارك الدائرة قرب العاصمة طرابلس.

وسجلت لجنة الطوارئ المكلفة برعاية النازحين 11 ألف أسرة، وقد خصصت 40 مركز إيواء لهم، بالإضافة إلى 27 مدرسة.

وتنسق لجنة الطوارئ، بحسب ما جاء في مؤتمر صحافي، لاستقبال 15 ألف نازح إضافي، وتؤكد على وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي للأشهر المقبلة.