14 عامًا من المحاولة.. رحلة طبيبة مصرية لمنع أدوية خطيرة على الأطفال

مصراوي - كتب – أحمد جمعة:

14 سنة قضتها الدكتورة مجد قطب، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، بين الجهات الإدارية بالجامعة ووزارة الصحة، فضلًا عن أروقة محاكم القاهرة؛ لإثبات صحة بحث أشرفت عليه عام 2005 بخطورة الدواء الذي يحمل الاسم العلمي "أورسوديا كسيكوليك" على الأطفال.

أدركت "مجد" تعقيدات العمل الإداري لتنفيذ نتائج هذا البحث، فلجأت إلى القضاء الذي أنصفها بحكم في فبراير 2017، بسحب الكميات المتداولة من ذلك العقار، وإلزام الشركات بوقف إنتاجه، لحين تعديل النشرة الداخلية بما يفيد خطورة استخدامه بالنسبة للأطفال والرُضع، باعتبار أن...