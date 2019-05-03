البزري زار المطران كفوري مهنئاً بعيد الفصح المجيد

قام الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ لمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد عند ​الطوائف​ الشرقية، بزيارة تهنئة لسيادة ​المطران الياس كفوري​، متمنياً في هذه المناسبة أن ينعم المواطنون بالطمأنينة والهدوء، والإستقرار السياسي والأمني، والإزدهار الإقتصادي والمعيشي.

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