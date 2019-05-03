مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يوقف الرأس المدبر لعصابة سلب

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه حصلت في الفترة الممتدة من 23/4/2019 و29/4/2019، عدة ​عمليات سلب​ سيارات من قبل عصابة مؤلفة من /3/ اشخاص ضمن ​محافظة جبل لبنان​، وكانت العصابة تقوم على متن تلك السيارات بسلب الأشخاص ما بين منطقتي ​جونية​ وخلدة. وعلى الأثر، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكن ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ من كشف هوية افراد العصابة، حيث قامت قوة من هذا المكتب بتاريخ 30/4/2019 من توقيف الرأس المدبر لتلك العمليات في محلة مدخل ​مخيم صبرا​، ويدعى: ل. ح. (مواليد عام 2001، سوري).

وذكرت انه بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه مع شخصين آخرين-العمل جار لتوقيفهما-، على سلب /5/ سيارات عمومية ضبطت جميعها، وسلب العديد من الأشخاص مستخدمين هذه السيارات. وقد تعرف عليه عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله، واتخذوا صفة الادعاء الشخصي ضده، كما سلمت السيارات لأصحابها.

وطلبت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المكتب المذكورة الكائن في محلة بوليفار ​كميل شمعون​ – ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 292724/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.