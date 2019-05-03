جريصاتي: شكرا للحريري لسرعة تحركه في موضوع معالجة التلوث النفطي في منطقة الجية

شكر وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في تصريح به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لسرعة تحركه في موضوع معالجة ​التلوث النفطي​ في منطقة ​الجية​ وتكليفه ​الهيئة العليا للاغاثة​ بتغطية نفقات إزالة الرواسب".

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