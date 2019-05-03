عطالله: لن أتوانى ليوم أو لدقيقة أو للحظة عن القيام بعملي في الوزارة

أكد وزير شؤون المهجرين ​غسان عطالله​ أن "مستقبل ​لبنان​ الذي نحلم به لأولادنا وأولادهم هو بين ايديكم أيها ​الطلاب​، وأدعوكم الى أن تبقوا دائما تحت ظلال لبنان مختلف الألوان في ظلّ الارزة الخالدة التي لا يعرف لونها أي زوال، فلبنان وطن استحقكم. فاستحقوه لأنه بذل شهداءه على مذبح الكرامة حتى يكون لنا اليوم زاهرا".

وأوضح عطالله، خلال حفل تخرج طلاب الصف التاسع الاساسي والثالث الثانوي في ثانوية سيدة البشارة في بلدة جون ​الشوف​ية، أن "تاريخ الراهبات الباسيليات المخلصيات يشبه تاريخ أوطاننا العميقة بالايمان والراسخة بالصلابة والعنفوان والكرامة والمحبة"، مشيرًا إلى "أنهن قدمن على مر سنوات طويلة جدا وبقوة ايمانهن نموذجًا يحتذى به للتجذر بالارض والتشبث بها منطقة مزروعة في قلب وطن ينبض أبدا بالحياة ولا يعرف الموت، غني بتنوعه، رائع بانفتاحه، وجبار متمرد على أي ظالم، ولا يعرف غير الحرية اطارًا لعيش شعبه الكريم".

وتوجّه عطالله للراهبات المخلصيات قائلًا: "أنتن أيتها الراهبات المحترمات أيقونة تعلق على صدر كل مؤمن حق الايمان بلبنان وطنًا لجميع أبنائه على اختلاف انتماءاتهم، وبشوف يضم تحت جناحيه أبناء هذا الوطن. وهذه التلة الجميلة في جون تشهد على مداميك عمر قضيتموه في خدمة الوطن و​الانسان​ والانسانية. فهنيئا لكن باليوبيل الماسي للمرسلات المخلصيات".

وأعلن عطالله "أنا غسان عطالله ابن الشوف الغالي وزير المهجرين، لن أتوانى ليوم واحد، أو دقيقة واحدة، أو لحظة واحدة عن القيام بما تقمن به من خلال عملي في الوزارة، حتى أشجع الذين هجروا الى العودة والذين في أرضهم أن يبقوا فيها عبر مشاريع عدة نعمل عليها".